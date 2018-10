Istat:inflazione ottobre sale a 1,6%

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - L'indice dei prezzi al consumo Nic a ottobre registra una variazione nulla su base mensile e un aumento dell'1,6% su base annua. Lo rileva l'Istat (dati provvisori). L'Istat sottolinea che si registra una ripresa dell'inflazione sull'anno (era all'1,4% a settembre) che si deve principalmente all'impennata dei prezzi dei beni energetici regolamentati (a +9,3%, top dal 2012) e all'accelerazione dei prezzi dei servizi vari. L'Ipca segna +0,2% sul mese e +1,7% sull'anno. L'inflazione acquisita per il 2018 è +1,2% per l'indice generale e +0,7% per la componente di fondo. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il carrello della spesa) rallentano a ottobre dal +1,5% di settembre all'1%. L'aumento congiunturale è dello 0,2%. I prezzi dei beni ad alta frequenza d'acquisto passano dal +2,3% al +2,1% con una crescita più sostenuta di quella dell'indice generale (+1,6% a ottobre su base annua) dovuta soprattutto ai beni energetici non regolamentati.