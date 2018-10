Di Maio, non contrari Tav a prescindere

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - "Non siamo contro la Tav a prescindere. Il tema è la Torino-Lione, che è un'opera che si fa per spendere soldi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, oggi a Torino per un incontro sulla Comital. "Utilizziamo quei denari per esempio per fare la metro due a Torino, per rilanciare le infrastrutture su questo territorio che ne ha bisogno. Stiamo dicendo che si devono spendere i soldi per fare le opere. Non si devono fare le opere per spendere i soldi", ha aggiunto.

"Credo che ci sia un grande malinteso, si pensa che si vogliano togliere soldi alla città di Torino e alla Regione Piemonte. Questo è sbagliato, vogliamo recuperare soldi per reinvestirli dove serve", ha affermato ancora Di Maio a proposito della protesta degli imprenditori.