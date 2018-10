Di Maio, cassa integrazione per Comital

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - "I lavoratori Comital non perderanno il reddito. Stiamo votando un emendamento del governo che permette di avere la cassa integrazione e di sperare in una nuova proprietà che acquisti la Comital e possa dare lavoro". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio a Torino per un incontro sulla Comital. "Con la cassa integrazione per cessazione che abbiamo ricostituito queste persone si riprendono il reddito. I lavoratori salvati non fanno notizia ma questo è il mio primo compito", ha aggiunto.