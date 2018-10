Borsa: Milano tiene (+0,5%), bene Stm

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Piazza Affari tiene (Ftse Mib +0,5%), dimezzando il rialzo segnato in apertura, spinta da Stm (+4,6%),in attesa della trimestrale di Apple, a cui fornisce microprocessori per l'iPhone. In lieve calo a 303 punti lo spread tra Btp e Bund, a vantaggio di Banco Bpm (+2,19%), mentre Intesa (-0,62%) riduce il calo e Unicredit (+0,25%) gira al rialzo. Più brillanti Banco Bpm (+2,11%), Poste (+1,71%) e Ubi (+1,25%), contrastate Mps (+1%) e Carige (-2%). Dimezza il calo Fca (-2,1%) all'indomani dei conti trimestrali e dopo la bocciatura degli analisti di Mediobanca, mentre sale Cnh (+1,89%), li presenterà il prossimo 7 novembre. Acquisti su Fineco (+2,5%), Moncler (+1,2%), Saipem (+3,3%) e Buzzi (+2,12%). Prese di beneficio su Recordati (-2,94%), balzata ieri sulla scia dei conti trimestrali, giù Snam (-1,54%) e Terna (-0,9%), contrastate Eni (+2%) ed Enel (-0,66%).