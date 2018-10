Borsa: Milano +0,27% con Europa positiva

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - La Borsa di Milano chiude in positivo, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,27% sopra la soglia dei 19mila punti (19.050), e risente del clima positivo in Europa, dove tutte le altre piazze hanno guadagnato in maniera più decisa: Parigi +2,31%, Francoforte +1,41% e Londra +1,31%.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 304 punti base e il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,42%.

Vola a Piazza Affari Stm (+4%) in scia ai guadagni dei semiconduttori a Wall Street e in attesa dei conti della Apple.

Bene anche Tenaris (+2,98%), Buzzi (+2,88%), Poste (+2,62%) e Leonardo (+2,2%). Tonica Cnh (+2,14%), mentre ha sofferto Fca (-2,2%) all'indomani di una trimestrale in chiaroscuro. Prese di beneficio su Recordati (-3,27%). Deboli bancari come Intesa (-1,96%), Banca Generali (-1,96%), Mps (-1,86%) e Bper (-0,83%).

Fuori dal Ftse Mib scivola Gima TT (-7,59%), e indebolisce anche la controllante Ima (-5,61%).