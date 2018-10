Borsa: Europa su di giri, Milano ultima

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Borse europee su di giri nell'ultima seduta di un mese da dimenticare per le piazze finanziarie mondiali, che verrà ricordato come il peggiore degli ultimi 6 anni. Parigi (+2,31%) è la migliore seguita da Londra (+1,6%), Francoforte (+1,4%) e Madrid (+1,25%), mentre Milano (+0,2%) sta progressivamente erodendo i rialzi dell'apertura. Lo spread in crescita a 305,2 punti frena i bancari Carige (-4%) Intesa (-1,6%), mentre appaiono più caute Unicredit (-0,41%) e Bper (-0,18%). In controtendenza Banco Bpm (+0,88%). A Madrid corre Santander (+3,2%) dopo i conti trimestrali, diffusi a Londra da Standard Chartered (+4,2%). Vento in poppa anche per Bankia (+3,38%), che li ha diffusi due giorni fa. In campo automobilistico contrastate Fca (-3%), all'indomani della trimestrale e dopo il taglio della raccomandazione di Mediobanca, e Volkswagen (+3,2%), fresca anch'essa di conti (+3,26%). In luce Valeo (+6%), sotto pressione Nokian (-12,88%), dopo la trimestrale deludente per gli analisti.