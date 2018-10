Borsa: Europa sale, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Borse europee positive alla fine del mese peggiore degli ultimi 6 anni per i listini azionari mondiali. In allungo Parigi (+2%), seguita da Madrid (+1,44%), Londra (+1,4%) e Francoforte (+1,32%), mentre Milano (+0,8%) è ultima. Positivi i futures Usa in vista delle richieste settimanali di mutui, dei dati sull'occupazione in ottobre e dell'indice della fiducia dei direttori acquisti di Chicago, previsto in lieve calo. L'attesa per la trimestrale di Apple spinge i tecnologici Ams (+4,78%) ed Stm (+3,76%), favoriti anche dal balzo della nipponica Advantest (+12,9%), dopo conti trimestrali migliori delle stime. Bene L'Oreal (+5,31%), dopo la trimestrale e le valutazioni favorevoli di diversi analisti, ed il colosso francese della componentistica auto Valeo (+4%), che rimbalza dopo il recente scivolone sui conti trimestrali.