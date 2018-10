Alitalia:Di Maio,tante offerte,si chiude

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - "Non voglio salvare Alitalia, voglio rilanciarla. Non si è sfilato nessuno, la partecipazione di partner industriali sarà fondamentale. Nei prossimi giorni avremo modo di vedere tutte le offerte che sono arrivate, ma io sono tranquillissimo perché abbiamo già avuto tante offerte.

Oggi si chiude, si rispettano i tempi. Fs è uno dei soggetti che ha presentato offerte, ora si aprono le buste e si vedranno le offerte arrivate. Costruiremo il piano industriale". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio.

Sull'ingresso di Fs in Alitalia, il ministro dell'economia Giovanni Tria ha chiarito che "lo Stato non esercita attività di direzione o coordinamento sulle società partecipate": "Fs agisce come un operatore di mercato indipendente e il cda valuta autonomamente la fattibilità e la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione". Sulla Tav, invece, Tria ha precisato che l'analisi costi-benefici "è in corso" ed "è prematura qualsiasi quantificazione" sul rischio di perdita dei finanziamenti europei.