Alitalia: offerta EasyJet per compagnia ristrutturata

La low cost inglese EasyJet ha ribadito oggi "la propria manifestazione di interesse per una Alitalia ristrutturata". Lo si legge in una nota della compagnia. "Tale manifestazione di interesse, in linea con i termini del processo di vendita avviato dal nuovo governo, è coerente con l'attuale strategia di EasyJet per l'Italia", aggiunge.

"Data la natura del processo, il contenuto della manifestazione di interesse è soggetto a vincoli di riservatezza", spiega la compagnia inglese, aggiungendo che "in questa fase non vi è certezza che l'operazione sarà finalizzata ed EasyJet fornirà ulteriori aggiornamenti se e quando lo riterrà opportuno".

Oggi scadono i tempi per la presentazione delle offerte. Luigi Di Maio annuncia "un grande cambiamento, si rispettano i tempi. Fs è uno dei soggetti che ha presentato offerte, ora si aprono le buste'. Sul destino dell'ex compagnia di bandiera interviene anche Giovanni Tria: "le Fs sono indipendenti, il cda valuta autonomamente".