Tim: Rai Way migliora offerta Persidera

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Tim ha riunito, prima del cda, un comitato esecutivo che sta esaminando un'offerta migliorativa arrivata nella notte da parte di Rai Way per Persidera. Secondo quanto apprende l'ANSA la nuova proposta riguarda sempre le sole infrastrutture ma con un rialzo del 10% dell'offerta. Il dossier si conferma caldo, non solo per la partita economica ma anche per la natura del business, la rete di trasmissione del segnale televisivo. Gedi, azionista con Tim della jv, ha fatto pervenire una lettera in cui conferma di prediligere questa proposta.