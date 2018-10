Sale fiducia famiglie, cala per imprese

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - A ottobre 2018 l'Istat stima un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 116,1 a 116,6 punti e un nuovo calo per l'indice composito delle imprese. Si tratta del terzo consecutivo, da 103,6 a 102,6.

"Il miglioramento del clima di fiducia dei consumatori - commenta l'Istituto - deriva in particolare da una valutazione positiva della situazione familiare e da prospettive favorevoli sia sulla famiglia sia sulla disoccupazione, mentre peggiorano il giudizio" e le attese sulla situazione economica del Paese.

Per le imprese, invece, l'indice di fiducia "conferma una tendenza negativa e uno scenario di incertezza", osserva l'Istituto di statistica. Il clima di fiducia delle imprese tocca il livello più basso (102,6 punti) stimato dall'Istat da quasi due anni, a partire da dicembre 2016 (quando era 99,7 punti).