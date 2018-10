Pieno asta Btp 5-10 anni ma tassi volano

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il Tesoro ha assegnato tutti i 4,5 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni ma con rendimenti in netto rialzo.

Il tasso sul titolo a cinque anni, venduto per 2 miliardi, è salito al 2,58% dal 2,03% precedente mentre quello sul Btp decennale, venduto per 2,5 miliardi, è volato al 3,36% dal 2,90%. Sulla scadenza a cinque anni la domanda è stata pari a 1,48 volte l'importo offerto, in rialzo da 1,42 dell'analoga asta di settembre, mentre quella per il Btp a 10 anni è salita a 1,49 volte l'importo offerto da 1,44 precedente.

Collocato anche 1 miliardo di euro di Ccteu con tassi in crescita al 2,32% dall'1,77% dell'asta di settembre.