L'economia è Pop con Alma Media

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - L'economia può essere 'pop' se, usando il linguaggio web, "serio ma anticonformista, informato ma divertente, credibile ma graffiante, popolare ma non banale" racconta tutti gli aspetti economici della vita: food, sport, viaggi, fisco, auto, tecnologia, arte, finanza, green economy, cinema e musica. E' la ricetta di Alma Media per un nuovo canale visibile online, in live streaming e on demand sul sito https://www.popeconomy.tv e sul canale 224 del Digitale Terrestre. Un team di trenta persone, età media di 30 anni, parlano ai Millennial e raccontano cosa c'è 'beyond the money', i valori delle generazioni future, sostenibilità e responsabilità.