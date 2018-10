Borsa: Milano peggiora (-0,6%)

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Piazza Affari peggiora con il Ftse Mib che torna in terreno negativo e cede lo 0,6% a 18.923 punti.

Si allarga anche lo spread tra Btp e Bund a quota 311 punti con il rendimento del decennale al 3,48%, nel giorno dell'asta dei titoli di Stato a medio e lungo termine con i rendimenti al top da quasi cinque anni.

In fondo al listino Leonardo (-2,9%) ed Fca (-2,8%), nel giorno in cui la casa automobilistica ha presentato i conti del trimestre. Rallentano il comparto delle banche dove soffre Mps (-1,9%). Male anche Bper e Banca Generali (-0,8%), Unicredit (-0,5%) e Intesa (-0,1%). In controtendenza Banco Bpm (+1,2%).

Svetta in cima al listino Recordati (+2,1%), con utili e ricavi in crescita. Bene Tim (+1,9%) e Mediaset (+0,5%).