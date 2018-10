Borsa: Milano gira in positivo (+0,1%)

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Piazza Affari nervosa gira in positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,1% a 19.058, dopo i dati sul Pil ed il dibattito politico sulla manovra. Lo spread tra Btp e Bund tedesco si attesta a quota 306 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,44%.

In fondo al listino principale Leonardo (-2,7%) e Tenaris (-1,2%). Procedono in ordine sparso le banche con Mps (-0,7%) in terreno negativo mentre è in rialzo Banco Bpm (+1,5%). Debole Fca (-0,1%), nel giorno dei conti della trimestrale. Corrono Tim (+2,2%) e Mediaset (+1,1%).