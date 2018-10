Borsa: Europa chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Le Borse europee riducono le perdite nel finale, spinte da Wall Street in rialzo, e chiudono la seduta in calo. Gli investitori sono in attesa dell'esito del voto di medio termine negli Stati Uniti e gli effetti che avrà sull'amministrazione Trump. Si guarda anche alle tensioni commerciali tra Usa e Cina. Sul fronte valutario l'euro è in lieve calo sul dollaro a 1,1355 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 si attesta poco sopra la parità. In calo Francoforte (-0,42%) e Parigi (-0,22%) mentre è positiva Londra (+0,14%). Piatta Madrid (+0,08%).