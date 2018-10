Bnl:utile lordo trimestre sale a 80mln

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Sale, nel terzo trimestre, l'utile lordo di Bnl (gruppo Bnp) a 80 milioni di euro con un incremento di 17 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2017. Gli impieghi sono in aumento del 2,1% rispetto al terzo trimestre 2017. I depositi registrano una crescita del 2,7%, "con un significativo incremento nei conti correnti". Rispetto al 30 settembre 2017, la raccolta cresce del 9,7% nell'assicurazione vita e dell'1,4% nei fondi di investimento. Il margine di intermediazione è in calo dell'8,3%, attestandosi a 660 milioni di euro. Il margine di interesse "è in diminuzione del 12,2%, a causa del persistere di un contesto di tassi bassi, del posizionamento su una clientela caratterizzata da un miglior profilo di rischio e dell'impatto negativo sul trimestre di elementi non ricorrenti". Il costo del rischio continua a diminuire (-72 milioni), grazie al miglioramento della qualità del portafoglio creditizio, ed è pari a 67 punti base in rapporto agli impieghi a clientela.