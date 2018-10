Manovra: terreni gratis e flat per i prof

Terreni affidati in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie cui nasca il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021. E' una delle ultime misure "per favorire la crescita demografica" contenute nell'ultima bozza della manovra.

Si prevede anche la concessione di mutui fino a 200mila euro a tasso zero alle famiglie che acquistino nelle vicinanze dei terreni la prima casa. Tra le altre novità anche un'imposta al 15% (flat tax) per gli insegnanti su quanto percepito da lezioni private e ripetizioni. Mentre si cifrano a 4,2 miliardi per il prossimo triennio i fondi per i rinnovi della P.a.

Il testo della manovra arriverà in Parlamento mercoledì prossimo, affermano fonti di Palazzo Chigi di M5s e Lega. Il testo è chiuso - spiegano - ed è al vaglio della Ragioneria e del Mef.