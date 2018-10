Hrii, società controllata da Hitachi, ha acquistato l'intera partecipazione detenuta da Elliott (31,79%) salendo così al l'82,567% del capitale di Ansaldo. Ora promuoverà un'offerta pubblica totalitaria.

Il prezzo di acquisto delle azioni di Ansaldo è pari a 12,70 euro per azione, per un controvalore complessivo di 807.578 euro. In Borsa il titolo si spinge verso quel valore volando in rialzo del 9% a 12,64 euro.