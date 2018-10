Borsa:Milano riduce rialzo, vola Ansaldo

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - La Borsa di Milano riduce il rialzo ma resta sempre in ottima forma con il Ftse Mib che guadagna l'1% a 18.853 punti. Piazza Affari festeggia la decisione di S&P di confermare il rating dell'Italia mentre ha rivisto l'outlook a negativo da stabile. Il listino principale è spinto dai forti rialzi delle banche. In lieve rialzo lo spread tra Btp e Bund che, rispetto all'avvio, sale a 300 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,36%.

Vola Ansaldo Sts (+9%) dopo che Hitachi ha acquistato la quota del 31% detenuta da Elliot ed ha lanciato un'opa totalitaria. Toniche le banche con Carige (+4,3%), Mps (+3,3%), Ubi e Banco Bpm (+2,3%), Unicredit (+2,1%), Bper (+2%) e Intesa (+1,7%).

Andamento positivo anche per Tim (+1,7%) e Mediaset (+1,1%).

Bene Atlantia (+0,7%), dopo il perfezionamento dell'operazione per Abertis. In fondo al listino Leonardo (-3,1%) e Saipem (-1,1%).