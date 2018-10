Borsa: Milano sale (+2,5%) con banche

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Piazza Affari prosegue la sua corsa con il Ftse Mib che guadagna il 2,5% a 19.138 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund a quota 291 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,29%. La Borsa di Milano è sostenuta dalle banche dopo le dichiarazioni del ministro dell'economia secondo il qual il governo avrebbe allo studio diverse opzioni per 'sostenere' gli istituti di credito nel caso in cui le circostanze di mercato lo rendessero necessario.

Volano Carige (+10%) ed Mps (+8,5%). In rialzo anche Banco Bpm (+5,5%), Ubi (+5,2%), Unicredit e Bper (+3,9%) e Intesa (+3,6%). Proseguono in rialzo Ansaldo (+8,9%), con l'Opa di Hitachi, e Atlantia (+1,9%), dopo il closing per Abertis.

Bene anche Tim (+2,4%) e Mediaset (+3,5%). Unici titoli in calo Leonardo (-1,8%) e Italgas (-0,9%).