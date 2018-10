Borsa: Europa positiva con future Usa

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Le Borse europee proseguono le contrattazioni in stabile rialzo con i future americani in positivo. Gli investitori guardano alla situazione italiana dopo il mancato taglio del rating di S&P e la situazione politica in Germania. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,1386 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,7%. In rialzo Francoforte (+2%), con la situazione politica e la cancelliera Angela Merkel che ha annunciato il ritiro dalla politica dal 2021. Bene anche Londra (+1,9%), Parigi (+1,1%) e Madrid (+1,5%).

Nel Vecchio continente è in rialzo il comparto dell'auto.

Avanzano Valeo (+11%), Continental (+7%), Volkswagen (+6%), Peugeot (+4%), Renault (+3,4%) e Porsche (+5%) ed Fca (+3%).

Avanzano le banche con Hsbc (+5,6%), Banco Santander (+3,3%) e Barclays (+3%). A Piazza Affari svettano le banche con l'ipotesi di 'sostegno' da parte del governo. Bene anche Ansaldo (+8,9%), dopo l'Opa di Hitachi, e Atlantia (+0,8%), con il closing per Abertis.