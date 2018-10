Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Le Borse europee aprono in rialzo e tentano il recupero dopo una settimana difficile per tutti i mercati. L'attenzione degli investitori si concentra sulle vicende italiane dopo il rating di S&P e le elezioni regionali dell'Assia in Germania. Il dollaro è in calo a 1,1387 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 avanza dello 0,4%. In rialzo Francoforte (+0,63%), Madrid (+0,52%) e Londra (+0,51%). Chiusa Parigi.