Le Maire, non vogliamo crisi Italia

"Alcune banche francesi sono presenti in Italia attraverso filiali che finanziano imprese e famiglie, per circa 280 miliardi di euro": lo ha detto il ministro dell'Economia e Finanze francese, Bruno Le Maire, in un'intervista a Le Parisien.

Alla domanda su possibili rischi per le banche francesi in Italia, Le Maire ha precisato: "si tratta di una somma gestibile, ma importante. Nessuno ha interesse che l'Italia sia in difficoltà".