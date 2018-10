Banche: Garavaglia, sistema solido

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Dato il mio ruolo non posso né anticipare né dire nulla su come" intervenire sulle banche, ma "siamo convinti che il sistema sia molto solido, quindi l'intervento non sia necessario e speriamo che la febbre passi presto. Ove fosse necessario intervenire, lo si farà e in fretta". Lo ha detto il viceministro dell'economia Massimo Garavaglia a 'L'intervista' di Maria Latella su SkyTg24. A proposito del nuovo alt del vicepremier Luigi Di Maio ad alcune misure relative allo scudo fiscale per i capitali all'estero, Garavaglia ha puntualizzato: "Come sempre basta spiegarsi: c'è tanta carne al fuoco e poco tempo per tutti di entrare nei dettagli. Dal punto di vista dei regolamenti tributari il reddito è reddito indipendentemente dal Paese dove è prodotto ma se ci sono dettagli da affinare lo si dice, e ci si mette al tavolo. Noi siamo disponibili a discutere, così come loro".