Tria: manovra espansiva, normale deficit

'Avrei preferito un deficit più basso, ma da ministro, non da economista. Da economista avrei scelto 2,4 o 2,5% perché bisogna contrastare il rallentamento dell'economia, ma da ministro avrei preferito un livello più basso per prima cosa perché forse non serviva', ha detto il ministro dell'Economia Tria alla festa del Foglio a Firenze. In attesa della risposta dei mercati, sale l'allerta per le banche. Ed è polemica sull'attacco di Di Maio a Draghi: 'Non ha senso. Ha salvato l'Italia', dice il presidente di Confindustria Boccia. 'Non è stato inopportuno, non ha detto nulla di strano', osserva Tria. 'Nessuna lite, era un'opinione', replica alle critiche il leader dei 5Stelle. Moavero esclude l'Italexit: 'Basta equivoci, nessuno l'ha mai pensato'.