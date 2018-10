Patuelli, Draghi non ci abbandonerà

Anche dopo "il primo gennaio prossimo (con la fine del programma Quantitative easing) la Bce-Banca d'Italia deterranno stabilmente a lungo una quota assai ingente del debito pubblico italiano (cosa che non era in atto durante la crisi del 2011-2012) e ciò contribuirà in modo assai rilevante a stabilizzare parzialmente il debito pubblico italiano". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli in uno suo intervento su Il Sole 24 ore dove rileva però che "è logico e comprensibile quanto il presidente Draghi ha fatto capire anche di recente e cioè che la Bce e le banche centrali nazioni non possono comprare e incrementare all'infinito gli acquisti di titoli di Stato". A fine agosto i due istituti centrali detenevano 385 miliardi di euro del debito italiano- "Ciò sarà molto importante, anche se non sufficiente, ma ciascun altro soggetto istituzionale e privato dovrà fare la propria parte nelle politiche economiche per evitare una nuova crisi economica che fosse dovuta a molti alti livelli di spread".