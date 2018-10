Mediobanca, al via assemblea soci

(ANSA) - MLANO 27 OTT - Ha preso il via l'assemblea degli azionisti di Mediobanca, convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017-2018, che si è chiuso con un utile netto di 864 milioni di euro (+24%), ricavi per 2,4 miliardi (+10%) e un utile operativo di 1,057 miliardi (+24%), e per la nomina di 2 consiglieri di amministrazione. Presente il 65,2% del capitale, invariate le partecipazioni oltre il 3%, con Unicredit all'8,4%; Bolloré al 7,9%, Blackrock al 5%, Mediolanum al 3,3% e Invesco al 3,1%. "Il momento attuale - ha aggiunto - è molto triste, il rischio Italia è percepito per come è percepito ed importante per le banche italiane dotarsi di un indice di capitale piuttosto solido e di un attivo altrettanto solido". Lo afferma l'amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel intervenendo in assemblea dei soci.