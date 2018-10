Cgil, Camusso appoggia Landini: 'E' il più adatto alla guida'

"Si individua in Maurizio Landini il compagno" che "più risponde al profilo di attuazione del progetto e può interpretarlo nella visione collegiale e di condivisione, in un forte radicamento partecipativo e di insediamento e riconoscimento tra lavoratori, lavoratrici, pensionati, con l'attenzione ai giovani e ai nuovi terreni di insediamento". Così la leader della Cgil, Susanna Camusso, nell'intervento al Direttivo conferma l'appoggio all'ex numero uno della Fiom per la successione alla guida del sindacato.

La relazione del segretario generale Susanna Camusso sul percorso congressuale e sul futuro della Cgil, terzo punto all’Odg del Comitato Direttivo del 27 ottobre.#Cgil #CongressoCgil https://t.co/GTH7X6jqEJ — CGIL Nazionale (@cgilnazionale) 27 ottobre 2018

"Una prospettiva compiuta quindi - prosegue Camusso - che collega l'unità dell'organizzazione nella sua pluralità, consolida le nostre consuetudini con uno sguardo aperto sulla prospettiva". L'arrivo a una proposta compiuta si giustifica con "la responsabilità del segretario generale e della segreteria a indicare una prospettiva, per dare coerenze e certezze, per non paralizzare l'organizzazione". Camusso sottolinea quindi che, malgrado non sia stato possibile "fare unità nella segreteria", la proposta "c'è ed è riferita all'insieme della squadra e del progetto". E, infine, "a chi chiede cosa faremo nei prossimi mesi, dico c'è una proposta approvata a maggioranza della segreteria su cui è necessario proseguire la ricerca unitaria, dentro gli equilibri dati e ferme le prerogative che comunque saranno in capo al futuro segretario generale. Se si ha volontà abbiamo il tempo e credo sarebbe un bene per la Cgil dedicarci a questa ricerca".

La battaglia politica, questo mi ha insegnato la Cgil, si fa a viso aperto, con rispetto, assumendosi le responsabilità - prosegue Camusso -. Ho sentito dire violazione delle regole, nelle ultime ore di forzature", ma "noi abbiamo molto studiato e non l'abbiamo trovata, l'abbiamo chiesto anche in segreteria ma non ci è stata indicata". E ancora: "Sento invocare arbitri silenti, trovo una stranezza ipotizzarlo, arbitro di cosa?".

"Pesa un perenne silenzio - ha dichiarato ancora Camusso - sulle modalità e le ragioni con cui parte di noi ha scelto di costruire una candidatura occulta ma di dominio pubblico, è così da lungo tempo, e sulla stessa si svolge una vera e propria campagna elettorale. Anche in questo ricorda più un'area che non una discussione e condivisione collegiale. Mentre si afferma questo comportamento, ci scopriamo tutti interpreti di una lettura dello statuto e delle delibere regolamentari, cercando interpretazioni per determinare premature decadenze per il segretario generale e la segreteria, interpretazione che non vale per quegli stessi interpreti che continuano quotidianamente a esercitare quelle prerogative che vorrebbero decadute per il nazionale". Camusso ribadisce poi che la Cgil "ha tutte le regole, le stiamo utilizzando regolarmente, nessun vuoto e nessun panico, la certezza che verranno rispettate e attuate. Questo è un vincolo per tutti". E aggiunge che "ferme le nostre regole, la logica di fingere che tutto può essere rinviato al 22/25 gennaio 2019 non risolve l'attesa del gruppo dirigente largo della Cgil, l'aspettativa di un orientamento, di una proposta".(