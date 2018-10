Venerdì di scioperi, da scuole a treni

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Giornata di possibili disagi per lo sciopero generale che interessa vari settori dalle scuole alla sanità ai trasporti. Sono due, per la precisione, le azioni di protesta comunicate alla Commissione di Garanzia degli scioperi: lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait; e lo stop di tutte le categorie pubbliche e private proclamato da Usi e Sisa.

La protesta durerà per tutta la giornata . Per il trasporto ferroviario lo sciopero è iniziato alle 21.00 di ieri e duerarà fino a questa sera alla stessa ora (fino alle 21.00 di domani).

Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che le Frecce dell'alta velocità circoleranno regolarmente; mentre per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali. Per i vigili del fuoco la protesta è limitata dalle 8 alle 14.Possibili disagi anche per il trasporto aereo a Milano.