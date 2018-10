Spread Btp Bund apre in rialzo, Piazza Affari giù con l'Europa

Prosegue in territorio ampiamente negativo la seduta dei mercati azionari europei: Parigi perde quasi il 2% con lo scivolone del titolo Valeo (-18%), Francoforte, Londra e Milano (Ftse Mib -1,4%) ondeggiano su una perdita attorno al punto e mezzo percentuale in attesa che questa sera Standard & Poor's comunichi la probabile revisione del suo rating sull'Italia. In Piazza Affari, dove si guarda anche al ritorno della leggera tensione sui titoli di Stato italiani con lo spread rispetto alla Germania a 314 punti, male Carige (-4%) e Ubi banca (-3,4%), con Leonardo, Mediobanca e Saipem che cedono il 3,3%. Fca perde il 2,3%, Mediaset poco meno di un punto percentuale, Tim (-1,2%) cede qualcosa meno del listino, mentre prova a tenere Atlantia (-0,6%). Piatta Eni (+0,1%) sostenuta sempre dai conti sui primi nove mesi dell'anno.



Asia frena dopo corsa Wall street, pesa Amazon - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico chiudono la settimana in calo sulla debolezza dei titoli tecnologici e sui futures di Wall street in frenata dopo la corsa di ieri, soprattutto per i risultati di Amazon sotto le attese. In particolare negativi i listini di Seul sui quali pesa particolarmente l'hi tech: l'indice Kospi ha chiuso in calo dell'1,7%, il Kosdaq in scivolata di oltre il 3%. Male anche Singapore (-1,5%), con Hong Kong che in chiusura cede circa un punto percentuale. Poco sotto la parità le Borse cinesi, mentre Tokyo ha perso lo 0,4% finale. In tenuta la chiusura di Sidney (+0,02%), mentre sono chiaramente negativi i futures sull'avvio dei mercati europei.