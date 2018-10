La ricchezza dei Paperoni è a 8.900 miliardi

Nel 2017 il patrimonio dei miliardari (in dollari) ha registrato il maggior incremento di sempre, aumentando del 19% fino a 8.900 miliardi di dollari, ripartiti tra 2.158 persone. Lo dice il rapporto Billionaires Insights di Ubs e PwC. E' cinese il contributo maggiore, con un incremento del patrimonio del 39% a 1.120 miliardi. Dodici anni fa la nazione più popolosa del mondo aveva solo 16 miliardari, oggi ne ha 373, quasi un quinto del totale. In America la crescita della ricchezza (+12% a 3.600 miliardi) è stata più lenta rispetto al tasso globale. I miliardari europei sono 629 (il 29% dei miliardari mondiali) in crescita del 7%, e grazie all'euro forte il loro patrimonio è cresciuto del 17% a 2.500 miliardi. In Italia il club dei ricconi è passato da 42 a 43 membri, con una ricchezza cumulata cresciuta del 12% a 170 miliardi di dollari.