Cosa sono le agenzie di rating. Ecco le più temute

Le agenzie di rating sono gli istituti che danno la 'pagella' agli enti (aziende, istituzioni ma anche Stati) che emettono strumenti finanziari.

L'obiettivo è valutarne la stabilità finanziaria, e di conseguenza la possibilità che quello strumento venga ripagato, per permettere così agli investitori (cioè chiunque compera titoli come bond o azioni) di fare scelte ponderate.

Dopo essere stata analizzata la capacità di credito viene classificata su una scala standardizzata, divisa in diversi 'notch' o gradini.

Le principali agenzie sono le americane Standard & Poor, Moody's, Fitch, la cinese Dagong e la canadese Dbrs. Le scale di valutazione di solito partono dalla tripla AAA, cioè la massima sicurezza del capitale, e terminano con la D, cioè il default, quando il capitale è dato praticamente per perso. In mezzo alla scala c'è una linea di confine, quella dell'investment grade, sotto cui l'investimento viene giudicato altamente speculativo, e dove per policy la maggior parte dei fondi non speculativi non può investire.

In passato la affidabilità del giudizio delle agenzie è stato messo in passato in discussione, come quando a Lehman Brothers venne riconosciuta affidabilità fino a pochi giorni prima del suo fallimento.