Borsa: Europa scivola con auto

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Si allarga la corrente di vendite sui mercati azionari europei: Parigi perde l'1,6%, Francoforte un punto e mezzo, Londra l'1,3%, con Milano in calo dell'1,2% e Madrid in ribasso di circa un punto percentuale.

Oltre ai risultati sotto le attese di Amazon e Alphabet, pesa la debolezza del settore auto dopo che la produttrice di componenti per il settore Valeo ha pubblicato dati deludenti soprattutto per il rallentamento della Cina e scivola del 17% a Parigi.

In Piazza Affari Brembo cede così il 2,8% ed è il titolo principale peggiore con Leonardo, mentre Fca (-1,8%) ha ridotto il calo dell'avvio. In ribasso del 2,4% Mediobanca, mentre Mps perde perde l'1,2%. Ancora in controtendenza Eni dopo i conti (+0,4%) mentre tra i titoli a bassa capitalizzazione Astaldi risale del 9% a 0,59 euro.