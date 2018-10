Borsa: Europa riduce calo,ma futures giù

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Riducono il calo le Borse europee dopo il Pil Usa meglio delle stime. mentre i futures su Wall Street segnano il passo. Madrid è la migliore (-0,95%), seguita da Francoforte (-1%) e Milano (-1,3%), con Parigi (-1,57%) in coda, frenata dal tonfo di Valeo (-20%), dopo la trimestrale con conti "peggiori di ciò che temevamo" secodo Citi, mentre SocGen ha tagliato la raccomandazione da 'comprare' a 'tenere', dimezzandone il prezzo obiettivo a 31 euro. Sotto pressione anche ArcelorMittal, che si è aggiudicata la gara per rilevare Essar Steel in insolvenza. In controtendenza Peugeot (+1,33%), già brillante nella vigilia sulle prospettive per l'intero esercizio. In Piazza Affari salgono invece Stm (+0,66%), Pirelli (+0,13%) ed Eni (+0,15%) e, con lo spread Btp/Bund in calo a 308 punti, Intesa riduce il calo allo 0,8%. Ancora deboli Unicredit (-1,67%), Banco Bpm e Ubi (-2,8% entrambe), insieme a Carige (-4,5%).