Insp, aumenta età donne pensioni, -23%

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Calo significativo per le nuove pensioni Inps erogate nei primi nove mesi del 2018: tra gennaio e settembre - si legge nel Monitoraggio sui flussi di pensionamento dell'Inps - soprattutto a causa dell'aumento dell'età per la pensione di vecchiaia delle donne e per gli assegni sociali scattato nel 2018 (da 65 anni e sette mesi a 66 anni e sette mesi) le nuove pensioni sono state 349.621 a fronte delle 454.534 liquidate nei primi nove mesi del 2017. Si è registrato un crollo soprattutto nei nuovi assegni sociali passati da 57.758 a 13.168 (-77%). Sono sei milioni i pensionati con un reddito da pensione inferiore a mille euro al mese (il 37,5% del totale) e tra questi oltre il 64% (3,85 milioni) è rappresentato da donne. Lo si legge nel Rapporto "Prestazioni pensionistiche e beneficiari" dell'Inps e riferito al 2017. Tra le donne pensionate il 45,9% ha meno di 1.000 euro al mese. Le pensioni di oltre 5.000 euro lordi al mese sono 266.180 (l'1,7% dei pensionati) in stragrande maggioranza (80,8%) uomini.