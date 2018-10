Draghi, Bce non si piega a esigenze Roma

(ANSA) - FRANCOFORTE, 25 OTT - "Non vediamo nessun rischio".

Così il presidente della Bce, Mario Draghi, risponde alla domanda se la Bce rischia di finire in una situazione in cui prevalgano le esigenze di bilancio dell'Italia piuttosto che quelle di politica monetaria. "Finanziare i deficit non è nel nostro mandato" - ha ribadito Draghi - "abbiamo l'Omt come strumento specifico, per il resto siamo in un regime di dominanza monetaria", non di bilancio.