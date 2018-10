Borsa:Milano risale (+0,2%), bene Intesa

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Piazza Affari gira in positivo nella prima mezz'ora di scambi (Ftse Mib +0,22%), spinta dai bancari Intesa e Unicredit (+1,5%) e dall'attesa per i conti trimestrali di Mediobanca (+2,14%), previsti a metà seduta.

Stabile lo spread tra Btp e Bund a 317 punti, dopo l'allarme lanciato ieri dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, che consente ai bancari Bper (+1,56%), Ubi (+1,41%) e Banco Bpm (+1,26%) di riprendere fiato dopo lo scivolone della vigilia.

Acquisti su Ferragamo (+1,57%) e su Moncler (+0,7%) all'indomani dei conti, mentre frena ancora Stm (-0,12%), sulla scia dell'andamento dei titoli del settore in Asia, dopo il taglio delle stime di Texas Instruments, bocciata dagli analisti di Dz Bank, ed in attesa della trimestrale di Apple dell'1 novembre.

Pesanti Mediaset (-2,12%) e Tim (-1,47%), prese di beneficio su Saipem (-2,05%). Sprint di Astaldi (+5,5%), scivolone di Tiscali (-5,73%) e Bialetti (-5,55%) fuori dal listino principale.