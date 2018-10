Borsa:Asia sotto pressione, Tokyo -3,72%

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Borse di Asia e Pacifico sotto pressione sulla scia del tonfo di Wall Street e del Nasdaq dopo la diffusione del Beige Book della Fed, in cui viene sottolineato il peso delle "incertezze sulle politiche commerciali". A questo si aggiunge il clima di sfiducia degli investitori sui risultati delle società, dopo i recenti tonfi di Ams, Stm e Texas Instruments nel settore dei semiconduttori e di Deutsche Bank in quello bancario, con lo scivolone di Bayer sullo sfondo per una causa negli Usa. Sulla piazza di Tokyo, che ha chiuso con un calo del 3,72%, hanno pesato proprio i titoli del comparto dell'elettronica, come Fuji Electric (-7,91%), dopo i conti trimestrali, e Screen Holdings (-6,95%). Scivolone di Advantest (-9,78%). Negativi i futures sull'Europa, positivi invece quelli Usa. Gli occhi sono puntati sul direttivo della Bce, che annuncia oggi, motivandola, la propria decisione sui tassi.