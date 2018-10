Borsa: Milano 'regina' in Europa

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - La Borsa di Milano rimbalza dopo aver toccato ieri i minimi da metà dicembre 2016 e chiude in rialzo dell'1,78%, regina tra le piazze europee, rassicurate dalle conferme della Bce sulla sua politica monetaria. A Milano arrivano le parole di Mario Draghi, fiducioso in un accordo tra governo e Ue sulla manovra ma anche convinto che per proteggere le banche italiane serva abbassare lo spread. Differenziale che oggi ha chiuso in calo a 310 punti dai 321 di ieri. A Piazza Affari corrono Pirelli (+4,78%), Prysmian (+3,92%). Bene le banche capitanate da Mediobanca (+3,84% nel giorno dei conti), Fineco (+3,74%), Intesa (+2,77%), Mps (+2,59%), Bper (+2,3%) e Unicredit (+2,24%). Su il lusso di Campari (+3,79%) e Ferragamo (+3,1%). Due nuove commesse negli Usa spingono Salini (4,73%), che continua a studiare il dossier Astaldi (in netto rialzo a +20,88%). Soffrono Tim (-1,65%), Mediaset (-0,71%), Stm (-0,62%) e A2a (-0,56%).