Boprsa: Europa contrastata, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Borse europee contrastate dopo un avvio debole, con Milano (+0,8%), Parigi (+0,4%) e Madrid (+0,27%) in territorio positivo a differenza di Londra (-0,83%) e Francoforte (-0,45%). A livello macro scende la fiducia in Germania ed è attesa la decisione della Bce sui tassi, che, secondo le stime, rimarranno invariati. Positivi i futures Usa in vista di un miglioramento della bilancia commerciale in settembre. Sono attese poi le scorte, gli ordini, i sussidi di disoccupazione e le vendite di case, per concludere con l'indice manifatturiero Fed di Kansas City. Sui listini pesa il clima di sfiducia sui conti trimestrali dopo i risultati dell'inglese Wpp (-15,53%), attiva nei servizi alle imprese, del colosso tedesco dei condizionatori Dometic (-8,67%) e del produttore svedese di macchinari per l'edilizia Epiroc (-8,79%). In controtendenza la banca svizzera Ubs (+1,47%), mentre rimbalzano i tecnologici Stm (+2,92%) e Asml (+1,74%) dopo i conti di Siltronic (+7,98%), migliori delle stime.