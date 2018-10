Assogestioni, raccolta mensile a 436 mln

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - L'industria del risparmio gestito ha segnato a settembre una raccolta netta di 436 milioni di euro, per una crescita di 12,3 miliardi da inizio anno. Mentre le gestioni collettive registrano una flessione di 804 milioni, la raccolta delle gestioni di portafoglio è positiva per 1,2 miliardi di euro. Sono i dati diffusi da Assogestioni.

Il terzo trimestre si chiude provvisoriamente con sottoscrizioni nette per 2,5 miliardi di euro. Il sistema gestisce asset per 2.055 miliardi di euro. Oltre il 51% del patrimonio gestito, circa 1.052 miliardi, è investito nelle gestioni collettive; il restante 49%, 1.003 miliardi, è impiegato nelle gestioni di portafoglio.

Con riferimento ai fondi aperti, i prodotti su cui a settembre i risparmiatori italiani hanno orientato le proprie scelte sono i monetari (+560 milioni), i bilanciati (+526 milioni) e gli azionari (+520 milioni).