Spread Btp-Bund a 310 punti, Piazza Affari rallenta

La Borsa di Milano rallenta la sua corsa e viaggia in rialzo del +0,86 per cento. Sostanzialmente stabili le altre piazze europee mentre è in corso la conferenza stampa del presidente della Bce Mario Draghi: Londra -0,1%, Parigi +1,1% e Francoforte +0,15%. Lo spread tra Btp e Bund decennali è a 310 punti base, per un rendimento del Btp del 3,5%. Bene Pirelli (+4,4%), Brembo (+3,45%) e Mediobanca (+3,3%). Bene anche il lusso di Ferragamo (+3,4%) dopo i buoni conti di Moncler ieri (+2,7%). Soffrono Tim (-3,2%), Stm (-1,8% dopo il tonfo di ieri), A2a (-1,4%) e Mediaset (-1,2%).