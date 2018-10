Tria, su manovra non c'è nessun piano B

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - La manovra varata dal Governo è quella "corretta" rispetto all'attuale contesto economico". Dice il ministro dell' Economia, Giovanni Tria. "Non c'è nessun piano B", "monitoreremo ciò che accade" e "sarà sempre una analisi razionale della situazione economica su cui decidere cosa fare". Ma "attualmente non ci sono elementi nuovi". E ribadisce: "Siamo pronti a muoverci di conseguenza dopo aver effettuato una analisi del contesto economico. Per ora siamo in una situazione in cui riteniamo che il nostro piano sia veramente corretto".