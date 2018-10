Tria, 320 spread non sostenibile a lungo

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Lo spread a 320 è una febbre a 40, insostenibile a lungo, o a 37 che si può gestire? Ospite di Porta a Porta il ministro dell'Economia Giovanni Tria risponde: "Non è 40 ma neppure 37. E' un livello che non possiamo considerare di mantenere troppo a lungo". Sottolinea che "non ci sono motivi fondamentali" che giustifichino questi livelli: "I fondamentali dell'Italia sono solidi". Il problema "é l'incertezza politica su dove il Governo vuole andare a finire".

Come sull'euro che, ribadisce, nessuno mette in discussione.