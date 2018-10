Studio Mediobanca: Enel e Eni big Italia

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Enel con oltre 73 miliardi di fatturato è per la seconda volta il primo gruppo industriale italiano dopo due anni di primato di Exor, uscita dalla classifica perché trasferitasi in Olanda, e undici anni di primo posto dell'Eni. Lo si legge in un rapporto dell'Area studi di Mediobanca. Dopo Eni seconda, terza è Gse, la società pubblica per la compravendita di energia elettrica, davanti a Fca Italy (principale realtà industriale del gruppo in Italia) con un fatturato che nella penisola cresce del 6,8%. Tim è quinta e recupera un 4,4% a 19,5 miliardi mentre Edizione dei Benetton sale in sesta posizione. Luxottica, con vendite a 9,2 miliardi, migliora di una posizione a scapito di Saipem, scesa al decimo posto. Nella top 20 entrano Salini Impregilo e Wind.

Il rapporto contiene un focus sulle banche: dopo il picco del 2015 a 198 miliardi complessivi per il sistema degli istituti di credito italiani, a fine 2017 la massa dei crediti deteriorati netti ammontava a 129 miliardi, con un calo del 35%.