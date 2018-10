Deutsche Bank, in calo utile trimestre

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Deutsche Bank ha chiuso il terzo trimestre 2018 con utili netti crollati del 65% su base annua, a 229 milioni di euro, sopra i 149 milioni attesi in media dagli analisti. I profitti lordi si sono quasi dimezzati a 506 milioni (da 933 milioni), mentre il coefficiente patrimoniale Cet1 si è rafforzato al 14% dal 13,8% di 12 mesi fa. Il ceo Christian Sewing ha notato che i profitti lordi a 506 milioni "sono una nuova pietra miliare sulla via della profittabilità sostenibile", attesa "già nel 2018, per la prima volta dal 2014".