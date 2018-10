Commercialisti, -12mila euro con condono

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Risparmi medi tra i 9.000 euro e i 12.000 euro all'anno per chi fa emergere redditi che non aveva dichiarato ai fini fiscali e previdenziali con la dichiarazione integrativa "speciale" al 20% prevista dall'art.9 del decreto fiscale. Si tratta dei risparmi rispetto a quello che si sarebbe pagato dichiarando fin dal principio l'intero reddito oppure utilizzando lo strumento della dichiarazione integrativa "ordinaria" che non prevede alcuno sconto sulle imposte dovute.

Sono i risultati dei calcoli effettuati dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Risparmi che, sulla base delle simulazioni, possono arrivare a "quadruplicarsi" nel caso in cui le integrazioni vengano fatte per tutti e quattro gli anni di imposta potenzialmente interessati, dal 2013 al 2016, senza contare, si sottolinea, l'ulteriore vantaggio dell'azzeramento delle sanzioni amministrative che, con la dichiarazione integrativa "ordinaria", sarebbero risultate comunque dovute.