Borsa: Tokyo, apertura in rialzo

(ANSA) - TOKYO, 24 OTT - La Borsa di Tokyo tenta un recupero quando l'indice di riferimento si assesta ai minimi in due mesi, con gli investitori che tornano sul mercato azionario in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali. Il Nikkei in apertura fa segnare un rialzo dello 0,78% a quota 22.182,86, aggiungendo 171 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro, a 112,40, mentre perde terreno sull'euro, poco sopra quota 129.