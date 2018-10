Borsa: Milano gira in negativo (-0,1%)

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - La Borsa di Milano gira in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,1% a 18.776 punti. Crolla Stm (-9,1%), nel giorno della trimestrale con ricavi e utile in crescita e le previsioni del margine lordo inferiori alle stime.

In cima al listino svetta Saipem (+6%), dopo i conti del terzo trimestre e la conferma delle stime.

Piazza Affari è appesantita dalle banche con Ubi e Banca Generali (-2,1%), Banco Bpm (-1,7%), Bper (-1,2%), Unicredit (-0,8%) e Intesa (-0,5%) mentre è in controtendenza Carige (+2%) all'indomani del Cda. In positivo il comparto del lusso dove si mette in mostra Moncler (+2,9%). Bene anche Luxottica (+1,5%) e Ferragamo (+0,9%).